В Европе испугались «обширного пожара» из-за нагнетания ситуации в Керченском проливе

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер предупредил о реальной угрозе перерастания различных конфликтов между Москвой и Киевом, в первую очередь – керченского, на весь европейский контитнент.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом еврочиновник заявил в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

По мнению Гремингера, ситуация усугубляется тем, что отношения Москвы и Киева ухудшаются день ото дня.

«Это была очень сложная ситуация. Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряжённости в Чёрном море. Наша работа заключается в том, чтобы наблюдать, комментировать и при необходимости предостерегать. Но ни одна сторона не сочла необходимым говорить об этом», – заявил секретарь ОБСЕ и добавил, что вместо хотя бы временной стабилизации – «вновь и вновь случаются провокации».

«Везде мы видим либо застой ситуации, либо то, что она медленно раскачивается», – предупредил Гремингер, утверждая, что Москва в равной степени ответственна за возникающую напряжённость.

Генсек ОБСЕ уверен, что деэскалации помогут односторонние уступки Москвы, например, внесудебное освобождение украинских моряков-нарушителей вместе с тремя задержанными кораблями.

В ином случае, пугает Гремингер, локальная ситуация перерастёт в глобальный конфликт.

«Там, где у них есть различные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно дойдёт до эскалации. Так из отдельного очага может возникнуть обширный пожар», – опасается еврочиновник.

Напомним, подавляющее большинство не только российских, но и украинских экспертов уверено, что в провокациях и нагнетании напряжённости в отношениях с Россией заинтересован лично президент Украины Пётр Порошенко, ради срыва выборов и сохранения власти.

Симферополь, Валентин Карамазов

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