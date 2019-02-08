В Киеве обрушились с нападками на ОБСЕ за «ползучую легитимизацию» российского Крыма

В Верховной раде Украины крайне резко отреагировали на требование Европы допустить в качестве наблюдателей на президентские выборы в «Незалежной» российских членов БДИПЧ ОБСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с гневной тирадой в адрес ОБСЕ выступила на своей странице в Фейсбуке вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Разочарование и беспокойство вызывает тот факт, что, несмотря на свой мандат работать на всей территории Украины, СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ не мониторит политику безопасности и гуманитарной ситуации в керченском проливе и в Крыму, и не настаивает на постоянном допуске к неконтролируемой части украинско-российской границе», – возмутилась Геращенко и добавила, что в отчетах ОБСЕ, по её информации, нет данных «о сфальсифицированных и незаконных выборах» в Крыму президента РФ и депутатов Госдумы.

Такое «поведение ОБСЕ» вице-спикер расценила как «подыгрывание сценариям ползучей легитимизации воровства Крыма».

Геращенко пообещала, что украинская сторона не остановится и продолжит выражать протесты «по этому позорному поводу во время всех встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами».

«Я, как соавтор закона о запрете наблюдателей от РФ на наших выборах, довольна вчерашним голосованием. Мы и в дальнейшем будем выжимать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса. И напоминать ОБСЕ и другим организациям, что не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации», – пригрозила Европе Геращенко.

Примечательно, что вице-спикер не написала ни одного гневного слова в адрес представителя Госдепа на Украине Курта Волкера, который тоже призывал Киев допустить на выборы российских наблюдателей от БДИПЧ.

Напомним, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание украинских президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.02.19

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