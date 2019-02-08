МИД РФ решил не конфликтовать с ОБСЕ и отказался направлять наблюдателей на украинские выборы

Россия не стала дожидаться официального отказа от БДИПЧ ОБСЕ включать российских представителей в международную делегацию наблюдателей и заявила о том, что не будет направлять своих представителей от БДИПЧ на президентские выборы на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве объяснили своё решение соображениями безопасности.

В МИД слегка попеняли ОБСЕ на бездействие, но резко обвинили только Украину, охарактеризовав действия Киева как «грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур».

«Тем самым причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, которое позиционирует себя в качестве блюстителей «золотого стандарта» принципов электорального мониторинга. Киевские власти, по сути, «вытерли ноги» об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами»,– заявили в МИД РФ и добавили, что недопуск российских наблюдателей снизит легитимность украинского волеизъявления.

Напомним, сегодня ОБСЕ пошла на поводу у Киева, пообещав исключить из списка Бюро по демократическим институтам и правам человека двух официальных представителей от России. Причиной исключения россиян назвали отказ Киева в их аккредитации на выборах президента Украины.

По мнению экспертов, в Москве не стали дожидаться подобного унизительного акта и сыграли на опережение.

Напомним, ранее в ОБСЕ называли неправомерным отказ Киева предоставлять аккредитацию российским членам делегации наблюдателей на выборах.

Кроме того, ОБСЕ уже направила Москве официальное приглашение послать российских наблюдателей на выборы президента Украины в марте будущего года. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причём, замглавы МИД РФ Григорий Карасин предупредил, что Россия не успокоится и будет настаивать на присутствии своей делегации на выборах.

В свою очередь, в БДИПЧ успели приструнить Украину, указав, что государства-члены ОБСЕ не имеют права отказывать в направлении наблюдателей другим странам, состоящим в этой организации.

Даже в США поспешили сделать вежливое внушение Петру Порошенко.

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен доказать свою приверженность демократии и выполнить обязательства перед миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Между тем, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание украинских президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Сегодня заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин обрушился с критикой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Платошкина возмутили последние заявления Пескова, которые он расценил как согласие признать итоги предстоящих на Украине президентских выборов.



Симферополь, Валентин Карамазов

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