Платошкин разнёс Пескова за допущение признания украинских выборов

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин обрушился с критикой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своим возмущением российский политолог и историк поделился в собственном блоге.

Платошкина возмутили последние заявления Пескова, которые он расценил как согласие признать итоги предстоящих на Украине президентских выборов.

Кроме того, политолог считает, что Москва должна разорвать с киевским режимом любые отношения, а в Донецке образовать альтернативное украинское правительство.

«Опять отметился господин Песков. То по Курилам так «сморозил», так что вся общественность на дыбы встала. И вот опять… Пресс-секретарь президента заявил, что хотя к президентским выборам на Украине много вопросов, это вовсе не значит, что Россия их не признает. ПОЗОР! Бандеровцы в Киеве исключили из избирательного процесса миллионы граждан Украины в России и на Донбассе. Никого из реально оппозиционных кандидатов даже не зарегистрировали. Наших наблюдателей нагло не пускают. А нам, извините, хоть… в глаза, все божья роса», – приводит слова негодующего Платошкина «ПолитНавигатор».

«Я давно призывал порвать отношения с нацистским режимом в Киеве и образовать в Донецке альтернативное правительство Украины. Обидно, что к моим рекомендациям прислушиваются не в Москве, а в Вашингтоне (смотри Венесуэлу). А наши олигархи все еще надеются, что за смиренное поведение с них, сирых и убогих, санкции снимут. За это на все готовы, даже псевдовыборы на Украине признавать. Ну, ну. Мечтать не вредно», предупреждает эксперт-международник.

Напомним, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Как сообщал «Новый День», сегодня ОБСЕ пошла на поводу у Киева, пообещав исключить из списка Бюро по демократическим институтам и правам человека двух официальных представителей от России.

В Бюро причиной исключения россиян назвали отказ Киева в их аккредитации на выборах президента Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.02.19

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