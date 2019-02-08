Привет Кремлю: ОБСЕ исключает двух российских наблюдателей из списка БДИПЧ

ОБСЕ пошла на поводу у Киева, пообещав исключить из списка Бюро по демократическим институтам и правам человека двух официальных представителей от России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что двое граждан России будут в ближайшее время вычеркнуты сообщили украинские СМИ со ссылкой на БДИПЧ.

В Бюро причиной исключения россиян назвали отказ Киева в их аккредитации на выборах президента Украины.

«Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей», – туманно прокомментировал решение представитель Бюро Томас Раймер.

Напомним, ранее в ОБСЕ называли неправомерным отказ Киева предоставлять аккредитацию российским членам делегации наблюдателей на выборах.

Кроме того, ОБСЕ уже направила Москве официальное приглашение послать российских наблюдателей на выборы президента Украины в марте будущего года. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причём, замглавы МИД РФ Григорий Карасин предупредил, что Россия не успокоится и будет настаивать на присутствии своей делегации на выборах.

В свою очередь, в БДИПЧ успели приструнить Украину, указав, что государства-члены ОБСЕ не имеют права отказывать в направлении наблюдателей другим странам, состоящим в этой организации.

Даже в США поспешили сделать вежливое внушение Петру Порошенко.

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен доказать свою приверженность демократии и выполнить обязательства перед миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Между тем, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание украинских президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.02.19

Ушла с работы директор керченского колледжа, где произошло массовое убийство. / В Киеве обрушились с нападками на ОБСЕ за «ползучую легитимизацию» российского Крыма. / На Украине испугались голосующих против Порошенко «мёртвых душ» из Крыма и Донбасса. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»