Фальсифікаціям – ні! На Украине распространяют предупреждения о махинациях с авторучками на избирательных участках

Украинские пользователи соцсетей распространяют различные примеры фальсификаций и махинаций со стороны режима Порошенко, с которыми могут столкнуться избиратели «Незалежной» на участках для голосования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», одно из таких предупреждений касается авторучек «с исчезающими чернилами», которыми собираются снабдить избирательные участки.

Таким образом, если избиратель поставит галочку в бюллетене для голосования, то галочка со временем исчезнет.

«Внимание! Все, кто пойдёт 31 марта на выборы – берите из дома свои ручки!!! Есть информация, что на многих участках будут ручки с чернилами, которые потом исчезают!!! Распространите, пожалуйста!», – говорится в сообщении, которым активно делятся пользователи в соцсетях.

Напомним, российские эксперты и политики призвали руководство РФ не признавать предстоящие выборы в «Незалежной».

Они подчеркнули, что официальное признание украинских президентских выборов, организованных режимом Порошенко в русофобской Украине, станет политическим и дипломатическим поражением Москвы, а также имиджевым позором Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.02.19

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