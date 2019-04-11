Израильский эксперт заподозрил Кремль в отсутствии принципов по украинскому вопросу

Россия с большой вероятностью признает президентские выборы в «Незалежной», если на них победит Владимир Зеленский, так как руководствуется не публично заявляемыми принципами, а исходит из политики двойных стандартов в отношении Киева.

Заявления Кремля о грубых нарушениях на украинских выборах и угрозы МИД РФ их не признать звучали лишь на случай победы Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это дал понять израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми в своём выступлении на телеканале «Россия-1».

Однако, по словам эксперта, из-за такого подхода Россию ждёт очередной провал на украинском направлении.

«Перед Россией проблема – или реагировать на выборы по тому, как они прошли, или по их результатам. Второе называется «политической дальновидностью». Но, во-первых, она у России не абсолютная по отношению к Украине, результаты налицо, а, во-вторых, это тогда – политика двойных стандартов», – заявил Кедми и добавил: «Ну, если Россия второй раз хочет наступить на те же грабли, пожалуйста, осталось несколько зубов».

Аналитик добавил, что не стоит также уповать на внутриполитический хаос в «Незалежной» и развал украинской государственности, в случае победы Зеленского.

«Система власти, которая была, сейчас будет меняться, она не рухнет», – заключил Кедми.

Напомним, ранее израильский эксперт заявил, что Москва может окончательно утратить влияние на украинском направлении, если снова признает итоги выборов в «Незалежной», согласившись де-юре с существованием русофобского киевского режима.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.04.19

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