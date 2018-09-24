Москва вдохновляет Киев на новые провокации в Крыму

Уступки России в Азовском море могут привести к новым серьезным провокациям со стороны Украины, из-за чего жители Крыма не смогут чувствовать себя в безопасности.

Такое мнение РИА «Новый День» высказал известный крымский политик, экс-глава парламента республики, бывший народный депутат Украины Леонид Грач.

Напомним, корабли ВМС Украины – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России, а затем прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. В ВМС Украины поспешили обвинить РФ в создании «опасных прецедентов». О выходе кораблей в Азовское море торжественно сообщил президент Украины Петр Порошенко, обратившись с поздравлением к экипажам кораблей. Поход проходил под наблюдением американского самолета-разведчика.

При этом некоторые интернет-пользователи посчитали, что действия ВМСУ могут вызывать лишь насмешку, так как «Донбасс» и «Корец» – «старые и ржавые» военные суда, не представляющие «никакой опасности».

Между тем, по мнению Леонида Грача, российскому руководству следовало бы проявить осторожность. На Украине не скрывают планов по созданию в Азовском море военно-морской базы, которая будет располагаться в Бердянске: предполагается, что именно прошедшие под арками Крымского моста суда станут ее основой, а «Донбасс» будет использоваться для размещения штаба. К тому же, ранее в Киеве заявили об усилении военной группировки на Азовском направлении, а к границе с Крымом были направлены диверсионно-разведывательные группы СБУ.

Леонид Грач считает, что отношения между Россией и Украиной «вне всякого сомнения, уже за пределами любых допустимых норм». Так как в Киеве позволяют себе не только агрессивные и хамские заявления в сторону Крыма и России в целом, но и провокационные действия – похищение сейнера «Норд» и удержание его экипажа, а также задержание танкера «Механик Погодин» по надуманным причинам.

«России давным-давно надо было показать характер. Ведь в 2014 году Россия поддержала решение крымчан, и нужно, чтобы в руководстве страны стояли на этом до конца. По сути – уступки со стороны России «трепят» Крым, помимо всего прочего. Потому что всё то, что сегодня происходит в Азовском море, это напрямую касается Крыма. Украинская группировка наращивается для того, чтобы показать «кузькину мать», которая выйдет России боком. Потому что если в Азовском море начнутся военные действия – а потенциально они могут начаться – России придется отвечать. И тогда сюда примчится американский флот, прилетит американская авиация. Мы затягиваем петлю на нашей шее», – уверен политик.

По мнению лидера крымского отделения партии «Коммунисты России», Кремлю не стоит дожидаться момента, когда конфликт неожиданно перейдет в горячую фазу, и отвечать на все действия Украины необходимо уже сейчас, не занимая позицию «миротворческого государства».

«Если это продолжится – Порошенко получит все, что ему нужно, а мы беду и горе. Я вижу в уступках России только негатив. Я думаю, что российскому руководству нужно уже принять окончательное решение и реагировать», – резюмировал политик.

Напомним, конфликт между Россией и Украиной в Азовском море обострился после похищения сейнера «Норд» по приказу из Киева.

Российские пограничники, согласно договору об использовании акватории, стали чаще останавливать и досматривать суда, следующие в украинские порты.

Для Украины такое усиление мер безопасности, как выяснилось, не только не обернулось экономической катастрофой, но даже не помешало нарастить грузооборот в Бердянске и Мариуполе.

Мало того, в Киеве решили ответить угрозами и заявили, что создание базы ВМСУ в Азовском море позволит не только противодействовать России, но и взять акваторию «под контроль».

На днях президент Порошенко разорвал основополагающий «Большой договор» с Россией.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.09.18

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