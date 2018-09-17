Порошенко разорвал «Большой договор» с Россией

Президент украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таким образом, украинский президент утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, принятое ранее Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБУ).

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Напомним, «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной» или «Большой договор» был ратифицирован Верховная радой 14 января 1998 года, а Госдумой – 25 декабря 1998 года.

Договор определял взаимное обязательство по защите прав и свобод граждан обеих стран на своих территориях, а также взаимодействие Украины и России в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, и оказание поддержки друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из стран.

Обе стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Ранее МИД Украины не решался поддержать разрыв «Большого договора» из-за невозможности в таком случае предъявлять иски России в международные инстанции за нарушение договора.

Как сообщал «Новый День», накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер похвалил Киев за намерение разорвать договор «о дружбе» с Россией.

По мнению экспертов, ликвидация договора практически снимает последние серьёзные правовые препятствия на пути развязывания президентом Украины враждебных, в том числе диверсионных и военных действий как в Донбассе, так и на границе с Крымом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.18

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