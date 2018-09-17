Воюйте, а мы посмотрим: Госдеп самоустранился от «практического решения» крымского вопроса

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии у США планов по возвращению Крыма в обозримой перспективе. Однако США никогда не изменят своей позиции по вопросу принадлежности полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», «украинский контроль» над Крымом, по словам Волкера, не обсуждается и безусловно поддерживается администрацией США.

«У нас нет конкретного плана, по которому Крым может сейчас вернуться к Украине, но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль», – цитирует дипломата «RT».

Напомним, накануне Волкер похвалил намерение Киева разорвать действующий многие годы основополагающий договор «о дружбе» между Украиной и Россией.

«Это карт-бланш для Порошка от америкосов на любые провокации и теракты в Крыму и Донбассе. Дескать, воюйте, лейте кровь, а мы понаблюдаем, куда кривая выведет...", – опасаются комментаторы в соцсетях.

Как сообщал «Новый День», недавно МИД РФ заявил, что США в лице Волкера дали Украине индульгенцию на войну с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.18

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