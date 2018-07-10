Госдеп оправдал расстрелы населённых пунктов республик Донбасса

В США оправдывают обстрелы населенных пунктов народных республик ДНР и ЛНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер объявил о праве украинских военных открывать огонь по своему усмотрению. Об этом он заявил в интервью изданию «Bild», комментируя отчеты ОБСЕ с фактами о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ и военных Донбасса.

Волкер утверждает, что украинская армия якобы воюет не против жителей народных республик, а противостоит «российского вторжения».

«Конечно, украинцы тоже стреляют, но вы должны учитывать, что все это происходит на территории Украины. Для страны абсолютно нормально иметь солдат в своей стране. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такая ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения происходят на «оккупированной» Россией территории», – утверждает Волкер.

Спецпредставитель также решил прояснить, что, по его мнению, подразумевает нарушение режима прекращение огня: «Если вы защищаете деревню в своей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы стреляете в том направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы «обе стороны». Это достаточно точно, но также искажает характер проблемы», – изъяснился представитель Госдепа.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.07.18

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