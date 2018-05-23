МИД РФ: США дали Украине индульгенцию на войну

Визит спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера в Донбасс усугубил ситуацию в зоне военного конфликта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МИД РФ обвинили США в лоббировании интересов Киева. По словам официального представителя политического ведомства Марии Захаровой, Волкер вместо того, чтобы напомнить киевским властям о необходимости выполнения Минских договоренностей, в очередной раз заявил о надобности поставок нового вооружения для ВСУ.

«Либо он не читал Минских соглашений, либо не хочет замечать очевидного. Подыгрывая Киеву и лоббируя поставки летальных вооружений, Волкер только подливает масла в огонь», – заявила Захарова и добавила, что такая позиция США не принесет мира и не способствует разрешению ситуации.

Она отметила: после того как спецпредставитель Госдепа посетил Донбасс на юго-востоке Украины значительно обострилась ситуация. Российский дипломат считает, что новым витком развития военного конфликта Киев отреагировал на поддержку США. «Не случайно после его отъезда вооруженные силы Украины активизировали провокации. Волкер дал Украине индульгенцию на войну», – рассказала Захарова.

Напомним, Волкер прибыл в Донбасс 14 мая. Он посетил только подконтрольные Киеву территории и заявил, что не поедет в Луганск и Донецк, пока они не покорятся.





Донецк, Анастасия Зук

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