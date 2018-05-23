Госдеп США, наконец, заметил рост уровня насилия на юго-востоке Украины

В Государственном департаменте США обеспокоились уровнем насилия в зоне операции объединенных сил (ООС), которую Киев проводит в Донбассе, чтобы свалить вину на Москву.

По словам официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт, уровень насилия в Донбассе за неделю стал одним из самых высоких за год. Она отметила, что за это время пять украинских солдат, участвующих в ООС погибли и еще 23 ранены, и традиционно не стала упоминать про потери самопровозглашенных республик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в лучших традициях США и «Незалежной» Науэрт попыталась обвинить в обострении конфликта РФ, несмотря на то, что страна не ведет военных действий на территории Украины, а всего лишь выступает гарантом соблюдений Минских договоренностей.

В тоже время в Генеральном штабе ВСУ не скрывают, что украинские военные перешли в «ползучее наступление». Целью Киева является захват населенных пунктов в так называемой «серой зоне» у линии разграничения, чтобы потом «затянуть петлю» вокруг Донецка.

В ДНР подчеркивают, что каратели (так население Донбасса называет украинских военнослужащих) ведут обстрелы с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения ежедневно и ночью, и днем. В ходе артиллерийских обстрелов в Горловке пострадали жилые дома и школы, есть погибшие, десятки мирных жителей ранены. Как сообщал «Новый День», в мае Украина приступила к активной фазе операции объединенных сил (ООС), которая сменила так называемую антитеррористическую операцию. Оправдательная версия ООС против населения ЛДНР такова: зачистка проводится «в соответствии с принятым парламентом законом» о реинтеграции Донбасса и предпринята в ответ на «резкий рост уровня угрозы на востоке».

При этом обстановка, возможно, вскоре усугубится. По словам депутата немецкого Бундестага Хансйорга Мюллера, масштабное наступление ВСУ запланировано на начало июня. О военной операции ему сообщили проверенные источники из Украины. Он отмечает, что даты наступления выбраны неслучайно: в Киеве считают, что из-за ЧМ Москва будет вынуждена сдержано реагировать на эскалацию украинского конфликта, и не сможет спасти Донбасс.

Горловка, Анастасия Зук

Горловка. Другие новости 23.05.18

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