ОБСЕ: в Донбассе накаляется обстановка, скоро будет еще хуже

В ОБСЕ заявили, что обе стороны конфликта в Донбассе стянули к линии фронта тяжелое оружие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наблюдатели мониторинговой миссии зафиксировали рост количества тяжелого вооружения у линии соприкосновения. Речь идет о танках, минометах, системах залпового огня «Град». Несмотря на то, что в соответствии Минскими соглашениями вооружение должно быть отведено от линии фронта, в ОБСЕ неоднократно фиксировали применение данных видов оружия.

«Если сравнивать с последними месяцами, это худший период, когда мы наблюдаем использование тяжелого вооружения. В этом году это один из самых тяжелых моментов, которые мы видели. В течение дня мы имеем от двухсот случаев нарушения перемирия до двух тысяч», – цитирует немецкое издание «DW» заместителя главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Александра Хуга.

По его словам, выяснить, кто виноват в эскалации конфликта невозможно, так как Киев и ДНР нашли для себя оправдание: «они только стреляют в ответ». «И это будет бесконечная спираль насилия, и я думаю, что мы в начале такой спирали. Я не знаю, насколько далеко это зайдет, но точно есть вероятность того, что будет гораздо хуже, чем сейчас, если необходимые меры не будут приняты, чтобы отвести тяжелое вооружение обратно и принудить к режиму прекращения огня, как это было согласовано», – рассказал представитель ОБСЕ.

В тоже время в Генеральном штабе ВСУ не скрывают, что украинские военные перешли в «ползучее наступление». Целью Киева является захват населенных пунктов в так называемой «серой зоне» у линии разграничения, чтобы потом «затянуть петлю» вокруг Донецка.

В ДНР подчеркивают, что каратели (так население Донбасса называет украинских военнослужащих) ведут обстрелы с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения ежедневно и ночью, и днем. В ходе артиллерийских обстрелов в Горловке пострадали жилые дома и школы, есть погибшие, десятки мирных жителей ранены.

О том, что обстановка вскоре усугубится, предупреждает и депутат немецкого Бундестага Хансйорг Мюллер: военной операции, запланированной на начало июня, ему сообщили проверенные источники из Украины. Он отмечает, что даты наступления выбраны неслучайно: в Киеве считают, что из-за ЧМ Москва будет вынуждена сдержано реагировать на эскалацию украинского конфликта, и не сможет спасти Донбасс. Украинские военнослужащие, взятые в плен ополченцами ДНР, также подтвердили информацию немецкого политика и сообщили, что Украина планирует широкомасштабные военные действия во время Чемпионата мира по футболу.

Донецк, Анастасия Зук

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