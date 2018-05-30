ОБСЕ: за пять месяцев в Донбассе погибли более ста мирных жителей

107 мирных жителей погибли в Донбассе с начала текущего года. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

Население региона, незадействованное в вооруженном конфликте, гибнет из-за массированных артобстрелов и взрывов мин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , только за пять месяцев этого года количество нарушений режима прекращения огня в зоне вооруженной операции, проводимой Киевом, достигло 100 тысяч.

«Я общаюсь к СБ ООН из Минска, где в среду под эгидой Контактной группы будут обсуждаться вопросы безопасности. Хочу подчеркнуть, что необходимы срочные меры для того, чтобы сделать режим прекращения огня устойчивым и необратимым», – цитирует «Коммерсант» Апакана.

В ОБСЕ также призывают стороны конфликта принять необходимые меры для урегулирования ситуации в Донбассе.

Отметим, количество жертв среди мирного населения в Донбассе в 2017 году, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, значительно выросло. В общей сложности за все время конфликта погибли около 3 тысяч гражданских лиц.

Как сообщал «Новый День», в мае в Донбассе резко обострился конфликт: наблюдатели мониторинговой миссии зафиксировали рост количества тяжелого вооружения у линии соприкосновения. Речь идет о танках, минометах, системах залпового огня «Град».

В ДНР подчеркивают, что ВСУ ведут обстрелы с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения ежедневно и ночью, и днем. В ходе артиллерийских обстрелов в Горловке пострадали жилые дома и школы, есть погибшие, десятки мирных жителей ранены.

О том, что обстановка вскоре усугубится, предупреждает и депутат немецкого Бундестага Хансйорг Мюллер: он сообщает о военной операции, запланированной на начало июня. Украинские военнослужащие, взятые в плен ополченцами ДНР, также подтвердили информацию немецкого политика и сообщили, что Украина планирует широкомасштабные военные действия во время Чемпионата мира по футболу.

Горловка, Анастасия Зук

Горловка. Другие новости 30.05.18

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