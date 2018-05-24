В ВСУ подтвердили: в Донбассе готовится наступление

Украинские военнослужащие подтвердили информацию немецких политиков – Украина готовит наступление в Донбассе и планирует широкомасштабные военные действия во время чемпионата мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Донецке состоялась пресс-конференция бойцов ВСУ, взятых в плен.

«Наше командование готовилось к наступлению, был приказ: ждали, пока дадут команду – планировалось ближе к выборам президента РФ или к чемпионату, – заявил Василий Жемелинский. – Тяжелое вооружение было на передних линиях. Нам приказ поступает, его сначала выполняют, а потом обсуждают. Когда бывала миссия ОБСЕ, затишье было кардинальное, ни одного выстрела. Нас заранее предупреждали, что приедет миссия ОБСЕ, и чтобы не было ни одного выстрела. Техника была в замаскирована в укрытиях».

Второй военнопленный Виталий Чмиль призвал своих соотечественников отказаться от участия в бойне: «Не выполняйте преступные приказы по одной простой причине – они действительно преступны. Высокопоставленному руководству будет на вас плевать, вы – просто расходный материал. Вслушайтесь в наши слова, здесь нет наёмников, здесь люди обороняют свои дома, свои семьи, своих жен, детей – не более того».

«Я пошел на контракт, чтобы не идти на срочку, хотел заработать денег – не делайте так, потому что всё печально кончается. Деньги не важнее, чем ваша жизнь и ваши родные. Я вам не советую тянуться за кровавыми деньгами, которые нам кидают, как подачку», – добавил Жемелинский.

Донецк, Платон Ефимчук

Донецк. Другие новости 24.05.18

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