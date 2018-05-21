Депутат Бундестага: Киев планирует напасть на Донбасс в июне

Немецкие политики предупредили о готовящихся Украиной провокациях в Донбассе в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабное наступление запланировано на начало июня. По словам депутата немецкого Бундестага Хансйорга Мюллера, о военной операции ему сообщили проверенные источники из Украины. Он отмечает, что даты наступления выбраны неслучайно: в Киеве считают, что из-за ЧМ Москва будет вынуждена сдержано реагировать на эскалацию украинского конфликта, и не сможет спасти Донбасс.

«Также масштабные маневры на западной границе России планирует провести и НАТО: они пройдут с 3 по 15 июня, а ЧМ по футболу начинается 14 июня. В операциях Альянса примут участие почти 18 тысяч солдат из 19 стран НАТО. По этой причине мы настоятельно просим правительство Германии подействовать на НАТО с тем, чтобы перенести маневры на более поздний период, а также подействовать на Киев для того, чтобы он прекратил любые формы военной активности против России», – заявил депутат.

Он также посоветовал НАТО и Украине перенять опыт, полученный во время проведения зимней олимпиады в Корее: когда Пхеньян приостановил атомные испытания, а Южная Корея отказалась от запланированных совместных маневрах с США.

«Последовавший мирный процесс в Корее показал пример того, как в рамках спортивного события можно добиться позитивного развития ситуации. Футбольный мир хочет провести чемпионат по футболу, не зараженный бряцаньем оружием, не говоря уже о военных кампаниях», – заключил политик.

Как сообщал «Новый День», накануне ВСУ устроили обстрел Горловки после неудачной попытки прорвать линию обороны ДНР.

Берлин, Анастасия Зук

Берлин. Другие новости 21.05.18

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