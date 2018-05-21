ВСУ обстреливают жителей Горловки, чтобы забрать брошенные после боя трупы карателей

ВСУ устроили обстрел Горловки после неудачной попытки прорвать линию обороны ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские подразделения пытаются забрать тела погибших, брошенные ими после недавнего боя.

Согласно опубликованной на официальном сайте Донецкой народной республики информации, наступление ВСУ происходило «под покровом ночи» в районе поселка Гольмовский, который расположен рядом с Горловкой.

«При сближении подразделений врага с нашими позициями военнослужащие ВС ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте. Затем, используя пленных в качестве живого щита, одной из групп боевиков удалось отступить с потерями. Всего украинские боевики потеряли пятерых убитыми и четверых ранеными», – говорится в срочном сообщении официального представителя ВС ДНР.

По его информации, украинские каратели обстреливают в том числе жилые районы, применяя тяжелое вооружение. По словам исполняющего обязанности мэра Горловки Ивана Приходько, ранено уже четверо мирных жителей города. Двое находятся в тяжелом состоянии. Они получили минно-взрывные травмы.

Как уже сообщал «Новый День», в социальных сетях появились сообщения о танковом наступлении ВСУ на Донбасс. По сведениям источников, тяжелая техника прикрывала атаку украинских карателей из подразделения «Донбасс». Однако в оперативном командовании ДНР, по данным местных СМИ, заявили об отсутствии танковой угрозы со стороны Украины.

Опроверг информацию о наступлении и Приходько: «В виду увеличения артобстрелов Горловки со стороны ВСУ, среди населения города распространяются слухи об эвакуации граждан и о наступлении ВСУ на Горловку. Данные слухи являются дезинформаций, распространяемой киевским режимом, чтобы запугать население и посеять панику среди мирных граждан. Никакими конкретными данными эта дезинформация не подкреплена, что говорит о ее лживости и недостоверности», – обратился глава города к местным жителям в социальных сетях, поссоветов сохранять бдительность из-за обострения ситуации на линии фронта.

Тем временем в республике озабочены вопросом освобождения из украинского плена военнослужащих республики.

«Украинские неонацисты под руководством главаря батальона «Донбасс-Украина» Власенко, известного своей жестокостью, захватившие в плен наших военнослужащих, применяют к ним пытки и психологическое давление. Украинские фашисты сейчас угрозами и пытками добиваются от наших военнослужащих заявлений, порочащих Республику и своих сослуживцев», – сообщил официальный представитель ВС ДНР.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 21.05.18

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