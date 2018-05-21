Что происходит? Соцсети сообщили о танковом наступлении в Донбассе Официального подтверждения нет

ВСУ начали наступление на Донбасс. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По данным ресурса, атака началась при поддержке танков в районе поселка Чигари под Горловкой.

«Подразделения ДНР (в том числе спецназ) экстренно переброшены на этот участок фронта, чтобы не допустить прорыва линии обороны», – сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По информации канала, атаку начали украинские каратели из батальона «Донбасс». Они уже понесли первые потери и пытаются эвакуировать тела погибших.

Однако источник РИА «Новости» в оперативном командовании ДНР эту информацию опровергает: «Никакого танкового наступления под Горловкой нет», – цитирует издание своего собеседника.

Между тем, передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появляются сообщения о боевых действиях:

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 21.05.18

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