ВСУ пытаются затянуть петлю вокруг Донецка

Горловка нужна ВСУ, чтобы «затянуть петлю» вокруг Донецка.

Как уже сообщал «Новый День», за прошлые сутки украинская армия 20 раз нарушила режим тишины, по территории ДНР было выпущено более 270 боеприпасов. Дважды за этот период зафиксированы атаки на западе Горловки. Интенсивные обстрелы породили слухи о танковых атаках на окраины Горловки. Однако в ВСУ опровергли информацию о танковом наступлении. «Наши танки в атаке на окраины Горловки не участвовали. Там слишком крутой рельеф. Выезжали БМП и БТР, поддерживали огнем нашу пехоту. Но существенных успехов наша атака не принесла – лишь на несколько десятков метров приблизились к Горловке. У нас два «двухсотых» (погибших – прим. НД), и шесть раненых», – цитирует «Страна.ua» бойца бригады, принимавшей участие в наступлении.

Горловку считают наиболее выгодным в стратегическом отношении направлением для «затягивания петли» вокруг Донецка.

«Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город. Поэтому если высоты вокруг Горловки будут под ВСУ, саму Горловку сепаратисты сдадут без боя. Просто нет смысла там погибать – все как на ладони. Соответственно, Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», – объяснили в ВСУ, отметив, что, расстреливая Горловку, Украина формально не нарушает минских договоренностей – высоты вокруг Горловки относятся к так называемой «серой зоне». «И мы имеем полное право занять «серую зону», такое передвижение наступлением как бы не считается», – заявляют в ВСУ.

В «Незалежной» признают, что в ходе артиллерийских обстрелов в Горловке пострадали жилые дома, два человека погибли, еще четверо ранены.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.18

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