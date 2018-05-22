В ДНР взорвался пассажирский автобус

В городе Дебальцево Донецкой народной республики взорвался пассажирский автобус. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв прогремел в 15:50 по местному времени. В это время автобус, двигавшийся по маршруту №1, находился улице Курчатова.

По некоторым данным в салоне взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое ранены.

Дебальцево, Платон Ефимчук

Дебальцево. Другие новости 22.05.18

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