В ДНР взорвался пассажирский автобус

В городе Дебальцево Донецкой народной республики взорвался пассажирский автобус. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв прогремел в 15:50 по местному времени. В это время автобус, двигавшийся по маршруту №1, находился улице Курчатова.
По некоторым данным в салоне взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое ранены.
Дебальцево, Платон Ефимчук
Дебальцево. Другие новости 22.05.18
В Крыму обеспокоились развитием курортологии. / Перевозчики требуют поднять стоимость проезда в Симферополе. / Бывший крымский чиновник получил два года колонии за гибель ребенка. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»