«Северный ветер», ты где? Каратели Порошенко вошли в Горловку

Вооруженные силы «Незалежной» продолжают обстрелы Донецкой Народной Республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки украинская армия 20 раз нарушила режим тишины, по территории ДНР было выпущено более 270 боеприпасов.

Дважды за этот период зафиксированы атаки на западе Горловки. Накануне вечером обстреливали север населенного пункта. В результате были ранены четверо мирных жителей, двое из них в очень тяжелом состоянии. Похищены также трое ополченцев. Под огнем оказалась общеобразовательная школа № 10, дети и педагоги укрывались в подвале. В настоящее время в школах Горловки вводят специальный режим дистанционного обучения, как это было в 2014 году.

После полудня понедельника активизировались боевые действия в районе населенного пункта Южное. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, боевики ВСУ силами до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии пытались прорвать оборону ополчения. По данным некоторых украинских СМИ, им это удалось: военные закрепились на окраине города.

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) заявили, что обстрелы с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения ведутся по густонаселенным районам города и окрестностям ежедневно и ночью, и днем.

«Политика двойных стандартов, политика сокрытия нарушений украинской стороны, политика размытия ответственности привела к тому, что Украина полностью перестала принимать во внимание какие-либо договоренности», – говорится в заявлении.

Кроме того, в ночь на понедельник диверсанты взорвали автомобильный мост между Красным Лучом и Луганском. В результате прямое сообщение между населенными пунктами было нарушено. Обломки моста также заблокировали проходящую под ним железнодорожную ветку, соединяющую Дебальцево и Ровеньки.

Российский публицист и блогер Егор Холмогоров написал, что «положение на Донбассе как никогда серьезное».

«Важно понимать, что поражением на этом направлении обесценится всё», – уверен Холмогоров.

Комментаторы в соцсетях недоумевают по поводу «бездействия» Москвы и опасаются, что ВСУ могут прорваться и встать глубоким клином между Донецком и Луганском.

Горловка, Оксана Мурзина

Горловка. Другие новости 21.05.18

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