Украина жаждет войны России с США – чтобы забрать Крым

На Украине передумали нападать на Крым и Донбасс, пока Россия полна сил. Об этом заявил известный киевский политический обозреватель Александр Чаленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сильной Россией Украина воевать не хочет, так как понимает, чем это может закончиться.

По словам Чаленко, на Украине свято верят в то, что санкции США добьют экономику России. Кроме того Киев надеется на то, что Соединенные Штаты будут воевать с РФ. А когда Москва ослабнет, то украинские войска победоносно смогут войти в Крым, Донецк и Луганск.

«Они понимают, что украинская армия не справится. И вот они ждут момента, что в Сирии произойдет какое-то столкновение, произойдет Армагеддон, после чего Россия будет разгромлена. И после этого они, как союзники американцев, начнут триумфальное шествие», – рассказал политический обозреватель, напомнив, что в своих фантазиях Украина «замахнулась» даже на российскую Кубань.

Чаленко отмечает, что силы Украины низко оценивает и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, которого разыграл российский пранкер Лексус: «Пранкер представился Турчиновым и говорит Волкеру, что мы уже готовы идти на Донецк и на Луганск. Волкер сказал ему «Вы что, безумцы? Вас Россия разгромит, не вздумайте этого делать», – заключил Чаленко.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.04.18

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