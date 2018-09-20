Украинский генерал: Разорвав договор о дружбе с Россией, Киев навсегда попрощается с Крымом

Разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией усугубит позиции Киева, так как претензии Украины по поводу Крыма окончательно станут безосновательны. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генерал уверен, что благодаря денонсации договора власти России получат дополнительную юридическую и политическую аргументацию по воссоединению с Крымом, что крайне не выгодно для Киева.

Маломуж считает, что к разрыву договора властям Украины следовало бы подойти более осторожно, отменив в одностороннем порядке лишь ряд пунктов о дружбе и определенных направлениях сотрудничества.

«Есть темы, которые юридически закрепляли и статус Украины, и распределение территории, включая море и тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор», – пояснил Маломуж.

По его мнению, в Киеве могут и не надеяться на то, что их претензии по Крыму будут считаться обоснованными в международных судебных инстанциях, если документ будет отменен.

«Страны, которые пострадали, подают иски в суды, ссылаясь на соответствующие соглашения. И эти иски выигрываются. А если мы разрываем договор, то на что мы будем ссылаться в суде? Поэтому в судах эти вопросы будут очень сложной задачей», – считает генерал.

Как уже сообщал «Новый День», инициатор разрыва договора – президент Украины Петр Порошенко. Документ был ратифицирован Верховной радой 14 января 1998 года, а Госдумой – 25 декабря 1998 года. Порошенко подписал указ о прекращении его действия, однако этого недостаточно – решение о денонсации договора должен принять украинский парламент.

Между тем, Маломуж предположил, что отмена документа может быть просто частью будущей предвыборной кампании нынешнего президента Украины, который решил заработать политические дивиденды, не сильно разбираясь в сути самого договора. Чем и объясняются его юридические просчеты.

В то же время украинский генерал предполагает, что денонсация договора может обострить ситуацию в Донбассе. Ранее эксперты предположили, что отмена документа снимет последние серьезные правовые препятствия на пути развязывания президентом Украины враждебных, в том числе диверсионных и военных действий как в Донбассе, так и на границе с Крымом.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.09.18

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