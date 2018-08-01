Киевский эксперт: Украина приняла решение жить без Крыма и Донбасса

Власти Украины отказались от жителей Крыма и Донбасса из-за грядущих выборов. Об этом заявил директор института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители ДНР, ЛНР и Крыма не нужны действующему президенту Украины Петру Порошенко, так как они не являются его электоратом. «События 2017 и 2018 года в украинской политике свидетельствуют о том, что решение жить без Донбасса уже давно там принято», – заявил Ермолаев в эфире украинского телеканала. По его словам, все заявления о мирной реинтеграции, которые звучат от представителей киевского режима, это «басни».

«На мой взгляд, господин Турчинов, и ряд остальных так называемых миротворцев были и остаются частью команды Порошенко, для которого очень важно сейчас сформировать соответствующий климат «ни пяди земли», для которого очень важно, чтобы на этих выборах активно участвовала только та часть избирателей, которая ориентирована на нынешний состав власти и ее курс. Поэтому это (жители неподконтрольных территорий – прим. НД) демотиваторы для избирателей, которые могли бы проголосовать по-другому», – считает эксперт.

В тоже время Порошенко в Facebook заявил, что поручил Кабинету министров «Незалежной» создать межведомственную координационную структуру, которая займется подготовкой консолидированной претензии к России для возмещения убытков, нанесенных из-за потери Крыма, а также выхода Донбасса из-под контроля Киева.

Комментаторы из социальной сети поддержали идею президента «Незалежной» и советуют ему «выбивать» деньги за Крым: «Возмещению убытков – да. Реинтеграции – решительное нет! Нам мало собственных проблем? Пусть идут в Россию».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.08.18

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