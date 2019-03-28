В Одессу направляются два фрегата военно-морских сил НАТО

На Украине ожидают прибытия 1 апреля в Одессу двух кораблей НАТО – фрегата Toronto ВМС Канады и фрегата Santa Maria ВМС Испании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Фейсбуке сообщило канадское посольстве на Украине.

До прибытия в Одессу корабли выполнят «задачи по патрулированию в Черном море».

«1 апреля 2019 года два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», – говорится в публикации.

В рамках пребывания кораблей в Одессе предполагается встреча капитанов канадского и испанского фрегатов с военнослужащими ВМС Украины и представителями местных властей.

Предусмотрено также посещение фрегатов жителями Одессы.

Напомним, 1 апреля заканчивается срок действия Большого договора между Украиной и Россией. Специальное решение не продлевать договор приняла Верховная рада, документ подписал президент Порошенко.

Согласно аннулированному документу, обе стороны обязывались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

По мнению экспертов, ликвидация договора практически снимает последние серьёзные правовые препятствия на пути развязывания президентом Украины враждебных, в том числе диверсионных и военных действий как в Донбассе, так и на границе с Крымом.

Как сообщал «Новый День», лидеры Франции и Германии решили не провоцировать Москву присутствием своих кораблей в Чёрном море и Керченском проливе.

Источник агентства Bloomberg в НАТО, осведомлённый о напряжённых переговорах стран, узнал, что Меркель в беседе с американцами заявила о нежелании «провоцировать Россию», несмотря на настоятельную просьбу из Вашингтона.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.03.19

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