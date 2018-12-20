В Крыму призвали серьёзно относиться к звучащим из Киева безумным заявлениям

Неадекватные заявления звучащие из уст высокопоставленных представителей киевского режима могут представлять реальную угрозу, несмотря на то, что преследуют политические цели и направлены исключительно на сохранение власти Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предупреждением выступил зампред Комитета Государственного совета Республики Крым по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников.

В частности, депутат прокомментировал последние высказывания секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о готовности Киева нанести ракетный удар по Крымскому мосту и вновь направить с провокационными целями отряд военных кораблей в Керченский пролив.

«Угроза Турчинова уничтожить Крымский мост – повод принять адекватные ответные меры. С другой стороны, возможно, они и добиваются обострения ситуации, пытаясь поднять свой рейтинг в глазах США и ЕС. Поэтому не исключено, что Турчинов идет на открытую провокацию. Ведь он понимает, что любая попытка уничтожения моста вызовет адекватные вооруженные действия со стороны России.

Так или иначе, граница России должна быть надежно защищена, и поскольку Крымский мост – один из стратегически важных объектов, надо усилить его охрану, не допустить провокаций и проявлять бдительность, потому что после таких провокационных заявлений все может случиться. Если расслабиться – хорошего будет мало», – цитирует Шувайникова «РГ».

По мнению Шувайникова, режим Порошенко загнан в угол и ради собственного спасения готов к любым, самым безумным провокациям, дабы любой ценой продлить военное положение и, таким образом, остаться надолго у власти.

Ранее известный крымский политик, экс-глава парламента республики, бывший народный депутат Украины Леонид Грач предупредил, что любые уступки режиму Порошенко приведут к новым провокациям украинских диверсантов, а жители полуострова не смогут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, вчера в Крыму у боевика из группировки «Аскер», выполняющей приказы из Киева, нашли схрон с 12 килограммами тротила.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.12.18

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