Российский фрегат с «Калибрами» на борту выдвинулся в сторону Азовского моря

Российский ракетный фрегат замечен движущимся в направлении Азовского моря вблизи Феодосии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство Рейтер.

«Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в Крыму, – говорится в сообщении. – На борту фрегата виден вертолет».

Напомним, в состав Черноморского флота РФ входят сторожевые корабли (фрегаты) «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» – оба оснащены ракетными комплексами «Калибр».

«Адмирал Григорович» совершал пуски крылатых ракет «Калибр» из Средиземного моря по террористическим группировкам в Сирии в ноябре 2016 и в июне 2017 года.

«Адмирал Эссен» применил «Калибры» по укрытиям террористов в Сирии в мае, июне и сентябре 2017 года.

Фото: скрин страницы «Яндекс.Карты»

Как сообщал «Новый День», Украина готовит в ближайшее время новый поход бронекатеров через Керченский пролив в Азовское море под прикрытием кораблей НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.12.18

А дальше сами: корабли НАТО сопроводят украинские бронекатера до Керченского пролива. / Полеты в Крым из 11 городов станут дешевле из-за федеральных субсидий. / Два загнанных зверя: Тереза Мэй и Пётр Порошенко готовы взорвать ситуацию в Чёрном море. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»