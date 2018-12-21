Российский фрегат с «Калибрами» на борту выдвинулся в сторону Азовского моря

Российский ракетный фрегат замечен движущимся в направлении Азовского моря вблизи Феодосии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство Рейтер.
«Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в Крыму, – говорится в сообщении. – На борту фрегата виден вертолет».
Напомним, в состав Черноморского флота РФ входят сторожевые корабли (фрегаты) «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» – оба оснащены ракетными комплексами «Калибр».
«Адмирал Григорович» совершал пуски крылатых ракет «Калибр» из Средиземного моря по террористическим группировкам в Сирии в ноябре 2016 и в июне 2017 года.
«Адмирал Эссен» применил «Калибры» по укрытиям террористов в Сирии в мае, июне и сентябре 2017 года.
Фото: скрин страницы «Яндекс.Карты»
Как сообщал «Новый День», Украина готовит в ближайшее время новый поход бронекатеров через Керченский пролив в Азовское море под прикрытием кораблей НАТО.
Симферополь, Иван Капустин
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