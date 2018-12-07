Украина хочет повторить поход военных кораблей на Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что «Незалежная» не откажется от прохода кораблей своих военно-морских сил в Азовское море через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Полторак сказал в эфире подконтрольного Петру Порошенко телеканала «Прямый».

«Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море», – заявил министр.

Полторак выразил уверенность, что к моменту, когда ВМС Украины объявят следующий поход на Азов, международное давление на Россию уже даст результаты.

«Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на РФ даст им понять, что они не выполняют международные обязательства. Иначе это будет означать, что РФ полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию», – переживает министр обороны Украины.

Вместе с тем, Полторак поспешил успокоить телезрителей, заявив, что «пока никто никуда не идёт».

Как сообщал «Новый День», Степан Полторак уверяет, что 200 тысяч украинских резервистов готовы в считанные часы прибыть на передовую в случае начала войны.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.12.18

США не рассматривают военный ответ на инцидент в Керченском проливе. / Министр обороны Украины заявил о готовности 200 тысяч резервистов собраться за два часа. / Лечить так лечить: Розенбаум откачал пассажирку на борту рейса Москва-Симферополь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»