Министр обороны Украины заявил о готовности 200 тысяч резервистов собраться за два часа

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о наличии у военного ведомства на случай войны 200 тысяч высокомобильных и мотивированных резервистов, готовых прибыть в воинские части за считанные часы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», генерал добавил, что все они в течение ближайших 10-15 дней пройдут полную боевую подготовку.

«Во всех областях, где введен режим военного положения, такие учения будут проведены. Здесь сборовая подготовка будет проходить 10 суток», – доложил Полторак.

«За последние годы мы создали запас мобилизационного ресурса в 200 тысяч резервистов. Сейчас мы начали подготовку разную по форме и содержанию, в зависимости от подготовки военнослужащих. Сборовая подготовка будет проходить 15 дней в боевых частях. И туда будут прибывать мотивируемые люди, военные первой очереди резерва.

На случай чрезвычайной ситуации, на случай открытой агрессии России против Украины они в течение двух-трех часов прибывают в военную часть – на них есть оружие, техника, подготовленное, реализованное взаимодействие, боевое слаживание проведено и они готовы к боевым действиям», – уверен министр.

Напомним, во время инцидента и задержания в Керченском проливе, кадровые военнослужащие украинских военно-морских сил, которых Киев называл «лучшими из лучших», сдались российским пограничникам, не оказав сколько-нибудь серьёзного сопротивления.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.12.18

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