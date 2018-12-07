Вместо НАТО: в Азовское море предложили запустить ОБСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить ответственность мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе на Азовское море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Маас заявил на встрече глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в ОБСЕ.

Совещание прошло в Милане за четыре дня до встречи представителей Москвы и Киева, при посредничестве Берлина и Парижа, которая состоится 11 декабря в Германии.

По словам министра иностранных дел Германии, расширить миссию ОБСЕ на Азовское море необходимо в связи с «обострившейся ситуацией между Москвой и Киевом на фоне инцидента в Керченском проливе».

Маас намерен поставить этот вопрос на четырёхсторонней встрече стран, участвующих в «нормандском формате».

Отметим, что в настоящее время миссия ОБСЕ в Донбассе следит в первую очередь за выполнением минских соглашений, где кроме России и Украины, сторонами переговоров выступают народные республики ЛДНР.

По мнению экспертов, для присутствия ОБСЕ в Азовском море, возможно, потребуется выработать отдельный мандат.

Пока министр иностранных дел не конкретизировал, на каких судах миссия намерена осуществлять мониторинг в акватории: на своих или на кораблях противостоящих сторон.

Как сообщал «Новый День», в НАТО принято принципальное решение о вводе кораблей альянса в Азовское море через Керченский пролив. В Киеве уже готовы предпринять меры для снятия правовых препятствий.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что «Незалежная» не откажется от прохода кораблей своих военно-морских сил в Азовское море через Керченский пролив.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.12.18

Украина хочет повторить поход военных кораблей на Керченский пролив. / США не рассматривают военный ответ на инцидент в Керченском проливе. / Министр обороны Украины заявил о готовности 200 тысяч резервистов собраться за два часа. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»