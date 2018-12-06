Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море

В НАТО принято принципальное решение о вводе кораблей альянса в Азовское море через Керченский пролив.

В Киеве уже готовы предпринять меры для снятия правовых препятствий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подконтрольные режиму Порошенко эксперты и телеканалы убеждают украинцев в необходимости разрыва договора о совместном использовании с Россией акватории Азовского моря.

О готовности командования НАТО ввести корабли в Азов рассказал киевский военный эксперт Александр Сурков в эфире украинского телеканала «Прямый».

«Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято и сейчас идет его просто документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение. Это видно невооруженным глазом.

Очень важно, чтобы сейчас был расторгнут договор с Россией. С точки зрения военной, по его букве, он построен так, что все спорные вопросы стороны должны решать между собой. И этот договор зарегистрирован в ООН.

Далее, когда он будет расторгнут, точнее не пролонгирован, все вопросы спорные, в том числе и вопрос пролива будет уже решаться через международное законодательство, международные суды и у нас в данном случае будут развязаны руки», – цитирует Суркова «Политнавигатор».

Напомним, на днях комитет Верховной рады по иностранным делам единогласно поддержал законопроект президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, известного как «Большой договор» и действующий с 1997 года.



Симферополь, Иван Капустин



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