НАТО приступает к воздушному и морскому мониторингу в Азовском море и Керченском проливе

НАТО согласилось организовать на постоянной основе мониторинг воздушного и морского пространства Азово-Черноморского региона в зоне российско-украинского пограничного конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о достижении принципиальной договорённости с НАТО об организации Альянсом воздушного и морского мониторинга ситуации в Азово-Черноморском регионе заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море, и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно», – объявил Порошенко и добавил, что Москва не сможет игнорировать результаты «объективного мониторинга».

В свою очередь, Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать всемерную помощь и поддержку Украине в пограничном конфликте с Россией.

«Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе. Мы будем приветствовать запуск миссий НАТО по воздушному и морскому мониторингу», – написал позже Порошенко в Twitter.

«Мы приветствуем запланированное нами более активное взаимодействие с НАТО в рамках совместных военных учений и программ подготовки украинской армии», – добавил украинский президент в другой записи.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «нет никаких оправданий» действиям России в инциденте в Керченском проливе и потребовал от Москвы немедленно освободить украинские корабли вместе с экипажами.

Как сообщал «Новый День», Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море.

Симферополь, Валентин Карамазов

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