Украина нагнетает: Россия блокирует 140 судов в Керченском проливе

В Киеве обвинили Москву в «нарушении международного права» и препятствованию движения судов через Керченский пролив в украинские порты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление распространено на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«По имеющимся в Госпогранслужбе данным, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода через Керченский пролив находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря», – сообщает пресслужба ведомства.

В украинской погранслужбе утверждают, что количество задерживаемых для проверки судов увеличилось с начала декабря в полтора раза.

Россия обвиняется в «намеренном нарушении» норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, поскольку якобы заставляет украинские и иностранные торговые суда подолгу ожидать прохода.

Кроме того, ведомство обвиняет Москву в том, что «помехи» создаются выборочно – только кораблям, направляющимся в украинские порты. В числе виновников называется и ФСБ, которая «подвергает излишней проверке» суда, следующие из Украины.

Напомним, это уже второе громкое заявление за два дня, сделанное главами украинских ведомств, имеющих непосредственное отношение к судоходству в проливе.

Позавчера очередные претензии к России на своей странице в Facebook высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Пытаясь списать на Россию создавшуюся критическую ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска, чиновник заявил: «Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: «хочу/не хочу». Про свободу судоходства и непрепятствование проходу через Керченский пролив даже речи нет. В результате такого подхода, два украинских порта потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников».

Как сообщал «Новый День», Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море. В связи с чем, Украине необходимо разорвать договор о совместном использовании с Россией акватории Азова. По мнению экспертов, истерика вокруг якобы препятствования Россией судоходству в проливе нацелена на юридическое оправдание аннулирования договора.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.12.18

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