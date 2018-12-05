«Москва заплатит за всё!» Киев жалуется на двойное сокращение грузопотока в портах и массовое увольнение рабочих

Украина пытается списать на Россию создавшуюся критическую ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска.

Кроме того, несмотря на свободный режим прохода кораблей через Керченский пролив, в Киеве вновь обвиняют Москву в «препятствовании судоходству».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередные претензии к России на своей странице в Facebook высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: «хочу/не хочу».

Про свободу судоходства и непрепятствование проходу через Керченский пролив даже речи нет.

В результате такого подхода, два украинских порта потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников.

Работаем с союзниками по антироссийской коалиции над возвратом оккупированных территорий, освобождением захваченных моряков и кораблей, восстановлением международного права и прекращением экономической блокады Азовского региона Украины.

Москва заплатит за всё!», – грозит Омелян.

Напомним, ещё вчера чиновник признавал, что Россия не препятствует проходу украинских судов через пролив.

«Суда осуществляют своё движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», – заявлял Омелян.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.12.18

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