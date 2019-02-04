Убытки Киева из-за конфликта с Москвой в Азове не поддаются подсчётам

Ужесточение досмотра российскими пограничниками украинских судов в Азовском море после захвата Киевом сейнера «Норд» и угроз «взорвать мост» невозможно оценить только прямыми потерями украинских предприятий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который называет «блокадой» ответные предупредительные действия Росссии, объявил сумму финансовых потерь предприятий в 10 миллиардов гривен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам украинского экономического эксперта Андрея Новака, министр Омелян руководствуется примитивными рассчётами и не учитывает всех косвенных и будущих убытков для экономики из-за потери рынков.

Об этом Новак заявил в эфире украинского телеканала «NewsOne».

«На самом деле, сумма, которую посчитали в Кабинете министров – это лишь прямые потери, по состоянию на сегодня. А нужно еще учитывать убытки, которые будут в будущем, потому что те украинские предприятия, которые работали через Азовские порты, они теряют рынки сбыта своей продукции.

И на эти рынки, пока не могут отправлять свою продукцию украинские предприятия, безусловно, эти рынки займут другие производители из других стран. Вернуть обратно эти рынки будет чрезвычайно тяжело.

Потому, на самом деле, общие убытки от того, что происходило в Керченском проливе, от прямой российской агрессии, намного больше эти потери в будущем», – цитирует Новака «ПолитНавигатор».

Напомним, российский военный эксперт Виктор Баранец заявил, что разорвав «Большой договор» с Россией, Украина может довольствоваться лишь 30% азовской акватории в промысловых целях, а все важные нефтегазоносные районы моря оказались на российской стороне «срединной линии», принятой в международном праве.

Кроме того, Украина готова пойти на закрытие портов Бердянска и Мариуполя, перебросив морские перевозки на одесское направление. Таким образом, сохранив грузопотоки, в Киеве надеются развязать себе руки в конфликте с Россией по статусу Азовского моря.

Как сообщал «Новый День», Мариуполь находится в полной транспортной блокаде. Отсутствие подходящих железнодорожных развязок и новой ветки в обход республик Донбасса приводит к резкому сокращению отгрузки продукции местных промышленных предприятий.

Симферополь, Иван Капустин

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