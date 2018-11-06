Украина уже потеряла в Азовском море всё – воевать не за что

Разорвав «Большой договор» с Россией, Украина может довольствоваться лишь 30% азовской акватории в промысловых целях. Кроме того, все важные нефтегазоносные районы моря оказались на российской стороне «срединной линии», принятой в международном праве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на страницах «Комсомольской правды» написал российский военный эксперт Виктор Баранец.

«Границы нет. Хотя заявление о делимитации (установлении) водных границ в Азовском и Черном морях было подписано еще в 2012 году. Но решение так и не было принято (из-за того, что Киев хотел брать плату за проход по Керченскому проливу). А после вхождения Крыма в состав России переговоры на этот счет прекратились.

Потому границами Украины в Азовском море условно можно считать 12-мильную прибрежную зону. Так определяются границы государств в любых морях. Однако если раньше по универсальному в международном праве варианту «срединной линии» Украина могла претендовать на 70% акватории Азова (как исключительной экономической зоны), то теперь, после ухода Крыма в состав России, только на 30%", – отметил Баранец и опубликовал для наглядности карту с обозначением углеводородных месторождений.

Эксперт подчеркнул, что из-за своей антироссийской позиции и постоянных угроз Киев лишается богатств Азовского моря: «Во-первых, на шельфе Азова есть нефть и газ. Во-вторых, Азов богат рыбой. Тут обитают ценнейшие промысловые породы – белуга, севрюга, осетр. Не говоря о камбале, сельди, бычках, тюльке...».

«После того как Порошенко заявил, что не пролонгирует Договор о дружбе между Украиной и Россией, исчезла и база для решения проблемы Азова. А дальше Киев может расторгнуть и Договор от 2003 года о совместном пользовании Азовского моря.

Но проблему дележки Азова не решить до тех пор, пока Киев не сменит ультиматумы на компромиссы. А главное – признает Крым российским», – резюмировал военный эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.18

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