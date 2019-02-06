Захарова серьёзно усомнилась в адекватности Порошенко

Заявление президента Украины о виновности России в обнищании украинского народа вызвало крайнее удивление у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», реакция Захаровой приводится на официальной странице МИД России в Фейсбуке.

«Порошенко обвинил в экономическом крахе Украины Россию. «В одно мгновение Российская Федерация закрыла свои рынки для украинских товаров. Тридцать три процента, каждая третья гривна поступала из экспорта с РФ, – сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV. Он также высказал мнение, что Москва рассчитывала на «остановку производства и на смену власти, которую могли бы устроить миллионы безработных украинцев», – говорится на странице министерства о сути дела и далее приводится комментарий Марии Захаровой.

«Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости – в здравом уме так даже врать не получится.

Я просто напомню: в эти же дни его министр Климкин отчитался о том, как идёт прекращение связей с Россией: по словам представителя киевского режима, было разорвано два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё три межрегиональных соглашения с Россией. Сейчас, может, и больше – Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией...

А СНГ? Тот же курс – выход Киева себе во вред из экономических программ Содружества.

А теперь от лирики к фактам:

1. По приказу Порошенко Киевом в одностороннем порядке прекращено сотрудничество с Россией в сфере ВТС. И это не только вооружения, речь идёт о большом количестве проектов из области «двойного назначения»;

2. По приказу Порошенко Киевом в одностороннем порядке прекращена Программа экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011-2020 гг. (Постановление Кабмина Украины, март 2018 г);

3. По приказу Порошенко в одностороннем порядке прекращена межотраслевая и производственная кооперация (самолёты «Антонов», судостроение, вертолетные двигатели и тд);

4. По приказу Порошенко в сентябре 2015 Украина инициировала прекращение сотрудничества в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Всё это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа», – заключила Мария Захарова.

Напомним, российский военный эксперт Виктор Баранец заявил ранее, что разорвав «Большой договор» с Россией, Украина может довольствоваться лишь 30% азовской акватории в промысловых целях, а все важные нефтегазоносные районы моря оказались на российской стороне «срединной линии», принятой в международном праве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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