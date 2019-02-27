Схватка с реализмом продолжается: премьер Ураины пожалел крымчан и пообещал им роскошный украинский курорт

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пустился в пространные рассуждения о том, как страдают крымчане 5 лет без украинской разрухи, и попросил их подождать возвращения счастливых времён «незалежности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Гройсман заявил по случаю «пятилетия оккупации полуострова» на V Международном форуме «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления».

«Сравните Крым до аннексии и после аннексии. До аннексии – это был прекрасный украинский курорт... Обращаясь к крымчанам, я хочу сказать: мы помним и думаем о том, как приблизить тот день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов. Мы этого достигнем. Украинский Крым будет гостеприимным курортом и жемчужиной нашего государства», – заверил крымчан глава правительства другой страны.

Судя по всему, на обращённую к крымчанам экзотическую речь Гройсмана пока не обратила внимания спецпередставитель МИД РФ Мария Захарова, и не отметилась своим привычным по таким поводам фирменным комментарием в Фейсбуке.

Напомним, ранее Захарова заявила, что слова президента Украины о виновности России в обнищании украинцев являются ложью, которую невозможно транслировать в здравом уме.

«Пётр Алексеевич осатанел, по всей видимости, в здравом уме так даже врать не получится», – приводил слова Захаровой МИД России на официальной странице в Facebook.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.02.19

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