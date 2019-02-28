Туристы 114 стран посетили Крым в прошлом году

Республику Крым в 2018 году с туристическими и оздоровительными целями посетили граждане 114 иностранных государств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на заседании комитета Госсовета РК.

«Эта цифра является очередным рекордом. Несмотря на санкции, все угрозы, попытки повесить вину на Крым и Россию, 144 представителя различных стран посетили республику. Цифра выверенная, у нас каждый иностранный гражданин регистрируется», – заверил Черняк.

Напомним, сегодня Алексей Черняк высмеял амбициозное обращение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана к крымчанам с просьбой подождать возвращения счастливых времен «незалежности» и обещанием сделать «украинский Крым гостеприимным курортом и жемчужиной Украины».

Украинские власти, по словам Черняка, за более чем 20 лет нахождения Крыма в составе Украины смогли лишь «развалить и довести до банкротства весь санаторно-курортный комплекс» полуострова.

По словам депутата, киевские власти «взялись за старое, что опять вернем Крым, сделаем его украинской жемчужиной курортной», потому что у них «уже практически не осталось о чем говорить».

«Их поезд окончательно и бесповоротно ушел», – добавил Черняк.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.02.19

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