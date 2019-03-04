Немецкий политик без проблем забронировал из Германии номер отеля в российском Крыму

Председатель фракции в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер с удовлетворением отметил, что Крым потихоньку признаётся как простыми гражданами, так и деловым сообществом Европы без оглядки на антироссийскую политику ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», один из многочисленных примеров постепенного прорыва блокады полуострова Маурер увидел в том, что смог впервые и лично из своего города в Германии расплатиться с собственной банковской карты за бронирование через Booking.com. номера в одном из крымских отелей.

«Я вижу позитив в части признания российского Крыма. Если все предыдущие годы, когда я ездил в Крым, при бронировании отеля мне приходилось оплачивать наличными на месте, то в этот раз впервые, находясь в Германии, я смог перевести оплату со своей банковской карты. Ранее при бронировании кредитная карта не срабатывала. Крымские отели не могли снять средства с немецкой кредитной карты», – цитирует РИА Новости представителя германской партии Die Linke .

Сам Маурер находится сейчас в Крыму в связи с подготовкой визита на полуостров крупной немецкой делегации.

«Теперь бронь проходит как во Франции или в Италии. Единственное, что надо было указать, что еду в Крым по работе, а не на отдых», – сказал Маурер.

Напомним, ранее председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что туристические компании Европы массово продают путёвки в Крым и бронируют места в отелях, указывая цель поездки, которая не попадает под строгие западные санкции.

«Продажи билетов в Крым существуют в туристических компаниях Европы. Можно спокойно купить и забронировать крымские отели. Единственное, что они пишут: не для туристических поездок, а для личных и профессиональных нужд. Давно все всё прекрасно поняли в Европе», – объяснил Черняк.

Недавно Черняк сообщил, что Республику Крым в 2018 году с туристическими и оздоровительными целями посетили граждане 114 иностранных государств.

«Эта цифра является очередным рекордом. Несмотря на санкции, все угрозы, попытки повесить вину на Крым и Россию, 144 представителя различных стран посетили республику. Цифра выверенная, у нас каждый иностранный гражданин регистрируется», – отметил Черняк.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.03.19

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