Иностранцы стремятся в Крым с целью подлечиться

Иностранные туристы в большинстве выбирают Крымский полуостров ради лечения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на региональном туристическом форуме «Интурист» в Екатеринбурге.

Вместе с тем, глава комитета отметил, что пляжный отдых не интересует иностранцев.

«У нас граждане всей Европы, США, со всего мира – 132 страны. Основная масса как раз приезжает именно за лечением в Крым. Крым безопасный, Крым интересный, в Крым едут. Как ни странно, для иностранцев лечение – первоочередное. На втором месте культурно-познавательный туризм, пляжный отдых их практически не интересует. Для этого может быть есть для них и более близкие регионы, где они могут себе это позволить», – сообщил Черняк.

Напомним, ранее Алексей Черняк, комментируя введение американских санкций против крымских курортов, заметил, что враждебные действия Вашингтона несут лишь пользу санаторно-курортному комплексу республики.

В санкционный список угодили, в том числе, санатории на южном берегу Крыма: «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

В Крыму это расценили как хорошую международную рекламу и высокую оценку качества местных здравниц.

«Благодаря этим санкциям, в мире не только популяризируется Крым, но и его санаторно-курортные объекты. Эти санкции с одной стороны не нанесут Крыму никакого ущерба, а с другой – станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам. Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США. Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления», – заявил глава комитета.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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