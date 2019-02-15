Билеты любой ценой: сколько иностранцы готовы выложить за поездку в Крым

Туристы из Мюнхена, Вены и Амстердама вошли в топ-3 рейтинга самых дорогих зарубежных бронирований авиабилетов в Крым за прошлый год, составленный экспертами Aviasales.

Так, отдыхающий из столицы Баварии выложил за авиабилет в Крым и обратно 122 тысячи рублей. Путешественник из Вены заплатил за билет в оба конца 94 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает пассажир из Амстердама: перелет в Крым и обратно обошелся ему в 77 тысяч рублей.

Эксперты поисковика билетов отмечают, что в рейтинг также попали туристы из Гонконга, Чикаго и Сеула, заплатившие за билеты на полуостров порядка 70 тысяч рублей

Впрочем, значительная часть туристов приезжает в Крым из стран СНГ – Белоруссии, Молдавии, Армении, Казахстана, а также Израиля. Средняя стоимость перелета из этих стран достигает 20 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 14.02.19

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