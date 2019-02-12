Крымские ветви власти не сошлись в ценах на отдых в 2019 году

У Госсовета Крыма и Совмина Крыма разная информация, касающаяся стоимости предстоящего летнего отдыха в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свои данные представили публике председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на региональном туристическом форуме «Интурист» в Екатеринбурге и пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма по итогам анализа данных раннего бронирования.

По информации минкурортов, цены на предстоящий отдых прогнозируются ниже предыдущего года на 8-9%.

По данным председателя парламентского комитета, туристов ждёт рост стоимости путёвки от 6 до 8 процентов.

«Ждет туристов поднятие от 6% до 8% стоимости путевки нашей», – цитирует Черняка ТАСС.

Минкурортов свои данные почерпнуло из открытых источников в интернете.

«Отдых в Крыму снижен в среднем на 8-9%. Анализ цен на услуги проживания проведен на период майских праздников и высокого курортного сезона. Сравнение проводилось по ценам санаториев, малых отелей, а также прошедших классификацию отелей на три, четыре и пять звезд, взятых из открытых источников в сети интернет. В частности, на период майских праздников цены на проживание в Крыму по отношению к аналогичному периоду 2018 года снижены в среднем на 9,2%», – поделились в министерстве мониторингом мировой сети с изданием Крыминформ.

Откуда взял свои данные председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу – неизвестно.

В министерстве, включив интернет, выяснили, что в пятизвездочных отелях цены снизились на 14,2%, в санаториях Крыма на 8%, местах размещения в сегменте «премиум» – на 16,6%.

Вместе с тем, ссылки на интернет-ресурсы компаний туристической отрасли министерством курортов не приводятся.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.02.19

В Крыму превышен эпидемический порог по ОРВИ – закрываются классы и детские группы. / На железнодорожный мост через Керченский пролив устанавливают мачты освещения и защитные экраны. / Неожиданное появление в Крыму капитана «Норда» спровоцировало на Украине разгул бешеной конспирологии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»