Цена отдыха для туристов в Крыму вырастет до 8 процентов

Цены на путёвки в Крым ожидает повышение в наступающем сезоне.

Кроме того, в нескольких регионах Крыма вводится взимание курортного сбора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на региональном туристическом форуме «Интурист» в Екатеринбурге.

«Ждет туристов поднятие от 6% до 8% стоимости путевки нашей», – цитирует Черняка ТАСС.

Глава госкомитета добавил, что курортный сбор вводится в этом году в Саках, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

Черняк также предрёк дополнительный рост турпотока в республику, несмотря на прошлогодний рекорд. Этому, по словам преседателяя комитета по туризму будет способствовать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Как сообщал «Новый День», планировалось, что курортный сбор в Крыму начнут взимать, как и в других регионах России, участвующих в эксперименте, с 1 мая 2018 года. Однако в министерстве курортов и туризма Крыма предложили начать собирать «налоги» с туристов с 2019 года. После принятия закона в первоначальной редакции в парламенте изменили позицию и согласились на отсрочку.

Напомним, с начала года курорты Крыма посетили более 6,6 миллиона. Таким образом, турпоток на полуостров увеличился почти на треть.

«По состоянию на 7 декабря с начала 2018 года в Крыму отдохнуло 6 миллионов 617 тысяч человек, что на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года», – сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов РИА «Новости».

Турпоток в Крым в 2017 году составил 5,2 млн человек, в 2016 год – 5,57 млн туристов, в 2015 году – 4,6 млн отдыхающих.

По данным агентства, более 1 млн туристов приехали в Крым из Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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