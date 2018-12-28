Европейские турфирмы успешно обходят санкции, продавая путёвки в Крым

Туристические компании Европы массово продают путёвки в Крым и бронируют места отелях, указывая цель поездки, которая не попадает под строгие западные санкции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на пресс-конференции в Симферополе.

«Продажи билетов в Крым существуют в туристических компаниях Европы. Можно спокойно купить и забронировать крымские отели. Единственное, что они пишут: не для туристических поездок, а для личных и профессиональных нужд. Давно все всё прекрасно поняли в Европе», – объяснил Черняк.

По словам председателя комитета Госсовета РК, в Крыму уже побывали туристы из 132 стран и со всех континентов, кроме Антарктиды.

«Такого количества представительства иностранных туристов в Крыму не было никогда. Мы понимаем прекрасно, что большими организованными группами туристов на сегодня Крым похвастать не может, но такой рекорд по представителям зарубежных стран показывает, что политически Крым стабилен», – отметил Черняк.

Депутат признал, что остаются ещё отдельные трудности, связанные с санкционным режимом, например, использование банковских карт на месте.

«Но это уже не такая проблема. Они приезжают через российские города и заблаговременно покупают билеты, гостиницу, питание. По сути, наличные деньги им нужны только на сувенирную продукцию и на крымские вина», – пояснил председатель комитета, добавив, что по предварительным данным, наибольший приток туристов стран ЕС в Крым на новогодние праздники ожидается из Германии.

Напомним, ранее Алексей Черняк высмеял рекомендации Госдепа американцам не посещать Крым, отметив, что вашингтонские предупреждения игнорируются американскими любителями крымского отдыха.

«Иностранные граждане, в том числе из США, посещали, посещают и будут посещать Крым, несмотря на решения различных департаментов. На те категории, к которым относят Крым и Россия в целом, никто не обращает внимание. Мы будем рады приезду туристов из США на новогодние праздники», – заявил Черняк.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.12.18

Меркель и Макрон резко ужесточили риторику в связи с «керченским инцидентом». / Всех не переловите! Украина собирается направить в Керченский пролив весь имеющийся флот. / Египтянина, назвавшего сына Путиным, не пустили на Украину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»