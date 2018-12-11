Американцы игнорируют рекомендации Госдепа не ездить в Крым

Американские туристы никак не отреагировали на предупреждения своих властей о необходимости проявлять повышенную осторожность при посещении Крыма.

В свою очередь, крымские власти отмечают, что, во-первых, количество американцев, посещающих полуостров не является критическим для местной туристической отрасли, а во-вторых, их интерес к Крыму год от года только растёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что Госдеп понизил уровень опасности для посещения туристами России в целом, тем не менее, такие регионы как Крым и Северный Кавказ – по-прежнему остались в числе «опасных» и нежелательных к посещению.

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк подтвердил, что госдеповские предупреждения игнорируются американскими любителями крымского отдыха.

«Иностранные граждане, в том числе из США, посещали, посещают и будут посещать Крым, несмотря на решения различных департаментов. На те категории, к которым относят Крым и Россия в целом, никто не обращает внимание. Мы будем рады приезду туристов из США на новогодние праздники», – заявил Черняк.

По словам главы комитета, туроператоры уже собрали заявки на новогодний отдых в Крыму, в том числе и от граждан США.

«Иностранные туристы едут в Крым несмотря не запреты. Приезжают небольшими группами и индивидуально. Уже давно все поняли, что все это пропаганда и вранье, и не обращают внимание. Никто не дожидается никаких рекомендаций госдепартамента США», – цитирует Черняка РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», С начала 2018 года курорты Крыма посетили более 6,6 миллиона. Таким образом, турпоток на полуостров увеличился почти на треть. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Симферополь, Иван Капустин

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