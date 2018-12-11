В Крыму за 2018 год побывало более 6,6 млн туристов

С начала года курорты Крыма посетили более 6,6 миллиона. Таким образом, турпоток на полуостров увеличился почти на треть. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

«По состоянию на 7 декабря с начала 2018 года в Крыму отдохнуло 6 миллионов 617 тысяч человек, что на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года», – сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов РИА «Новости».

Турпоток в Крым в 2017 году составил 5,2 млн человек, в 2016 год – 5,57 млн туристов, в 2015 году – 4,6 млн отдыхающих.

По данным агентства, более 1 млн туристов приехали в Крым из Украины.

По Крымскому мосту на полуостров попали около 1,63 млн транспортных средств, из них более 18 тысяч автобусов.

На Новый год в Крыму планируют отдохнуть 150 тысяч туристов. В этом году курорт вошел в тройку лидеров по популярности на праздники. Полуостров обошел Москву и Санкт-Петербург, но уступил первое место Сочи, рассказали в Ростуризме.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.18

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