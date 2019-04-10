Госдеп отнёс Крым к наивысшей категории опасности для граждан США

Госдепартамент США опубликовал предупреждение для американских граждан, планирующих посещение России. Особую опасность, по мнению Госдепа, представляют для путешественников Северный Кавказ и Крымский полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте ведомства в обновлённых рекомендациях для граждан США, собирающихся в путешествия.

Госдеп разбил все регионы и страны на четыре категории по степени опасности. Россия в целом угодила во вторую категорию, однако Северный Кавказ и Крым отнесены к наивысшей – четвёртой.

В пояснении к рекомендациям говорится, что в России царит произвол чиновников и силовиков, а на Северном Кавказе «действуют бандитские группировки».

Что касается, Крыма, то в документе перечисляется весь набор пропагандистских штампов об «оккупации и нарушениях прав человека» на полуострове и особо подчёркивается, что эта территория относится к Украине.

Напомним, недавно глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что все госдеповские предупреждения игнорируются американскими любителями крымского отдыха.

В 2018 году туристы из США никак не отреагировали на предупреждения своих властей о необходимости проявлять повышенную осторожность при посещении Крыма, а их интерес к полуострову только растёт.

«Иностранные граждане, в том числе из США, посещали, посещают и будут посещать Крым, несмотря на решения различных департаментов. На те категории, к которым относят Крым и Россия в целом, никто не обращает внимание. Мы будем рады приезду туристов из США...», – заявил Алексей Черняк.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.04.19

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