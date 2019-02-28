В Крыму посмеялись над обещанием Киева превратить полуостров в гостеприимный украинский курорт

Украинские власти за более чем 20 лет нахождения Крыма в составе Украины смогли лишь «развалить и довести до банкротства весь санаторно-курортный комплекс» полуострова. С таким заявлением выступил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Так он прокомментировал странное обращение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана к крымчанам с просьбой подождать возвращения счастливых времен «незалежности» и обещанием сделать «украинский Крым гостеприимным курортом и жемчужиной Украины».

По словам депутата, киевские власти «взялись за старое, что опять вернем Крым, сделаем его украинской жемчужиной курортной», потому что у них «уже практически не осталось о чем говорить» (цитата по РИА «Новости»). «Их поезд окончательно и бесповоротно ушел», – добавил Черняк.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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